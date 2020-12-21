Kanal D'de yayınlanan ve hayal kırıklığı yaratan dizi, final bile yapmadan yayından kaldırıldı

Zümrüdüanka, Çocukluk, Öğretmen, Maria ile Mustafa'nın ardından reytinglerde istenen sonucu elde edemeyen Kanal D'de ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi, final yapmadan yayından kaldırıldı.

Başrollerinde Özge Özberk, Emre Kınay, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Pamir Pekin ve Nefise Karatay gibi isimlerin yer aldığı Bir Annenin Günahı 19 Aralık Cumartesi ekrana gelen 5. bölümü ile ekran hayatına veda etti. Reytinglerde ilk 10 program arasına giremeyen dizi final bile yapmadan yayından kaldırıldı.

Dizide kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikâyesi anlatılıyordu.

Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Özberk paylaşımında "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz" notunu yazdı.