Kanal D: Canlı bombaların kimlikleri belli oldu

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde gerçekleşen patlamalarda en az 95 kişinin ölümüne sebep olan canlı bombaların kimliklerinin belli olduğu iddia edildi. Kanal D Ana Haber'de konuşan Doğan TV Ankara Temsilcisi Hande Fırat, Ankara'yı kana bulayan bombalı saldırıyı gerçekleştiren 2 canlı bombanın kimliklerinin belirlendiğini söyledi.

Canlı bombaların uyruklarının ve kimliklerinin bilindiğini ancak örgüt bağlantılarının araştırılması amacıyla kamuoyuna duyurulmadığını belirten Hande Fırat, pek çok DNA’yla karşılaştırma yapıldığını, çocukları IŞİD’e katılan ve şüpheli ailelerden kan alındığını aktardı. Fırat, Suruç katliamını gerçekleştiren Abdurrahman Alagöz’ün ailesinden de kan alındığını açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak çok önce canlı bombalarla tanıştık. Soruşturma sürüyor detaya girmiyorum. DHKP-C'nin Kandil'de eğitilen militanları olduğunu biliyoruz. Birinci aşama yaraları sarma. Zaaf ve ihmal varsa gerekli adımlar atılır" dedi.

"DEAŞ'ı birinci olarak araştırıyoruz, DHKP-C ve PKK'yı takip ediyoruz"

Davutoğlu, katliamın sorumlularının araştırıldığı soruşturmaya dair şu bilgileri verdi:

"Ankara saldırısında DEAŞ'ı (IŞİD) birinci öncelik olarak araştırıyoruz. Bir isme çok yaklaşıldı. O isim bir örgütü işaret ediyor. Bir uyuyan hücre varsa bir yerde bunların hepsini toplayın bir yere atın hiç kimse görmesin diyemezsiniz. Hukukla davranmak durumundayız. Sürekli takibat altında tutmak zorunda kalıyorsunuz. Uyuyan hücreler kendilerini saklayabiliyorlar. Sakalını kesiyor hayat tarzını değiştiriyor. DEAŞ, DHKP-C ve PKK'yı takip ediyoruz.

Son derece başarılı bir terör operasyonu yönetiliyor.DEAŞ'ın en önemli bağlantıları tutuklandı. Türkiye'de intihar eylemi yapabilecek kişilerin belli bir listesi şeyi dahi var. Çok dikkatli titiz yürütülmesi gereken bir mücadele zor bir mücadele özellikle bu günlerde zor. Aynı anda cumartesi pazar onlarca miting onlarda vilayette yapılıyor. Bin kişinin yürüdüğü kişinin içerisinde bir tek kişi miting meydanına gelmedikçe Ankara Garı'nda toplanmayı engellemek lazım. Orada toplanılacaksa orayı miting alanı görmek lazım. 8 bin kişinin içinde bir kişi girmiş oluyor canlı bomba olarak. Evinde yakalananları söylüyorum Ankara'da 04.30'da birisi yakalandı."

"Canlı bombaların erkek olduğu ifadesi., burada kalsın diye söylediğimiz hususlardı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Çankaya Köşkü'nde yaptıkları görüşme sonrasında basına yaptığı açıklamada, canlı bombaların ikisinin de erkek olduğunu açıklamasını eleştiren Davutoğlu, "İki konuda sükut-u hayale uğradım. İçeride konuştuğumuz mahrem ifadeler. Canlı bombaların erkek olduğu ifadesi... Bunlar burada kalsın diye söylediğimiz hususlardı" diye konuştu.

Patlamanın gerçekleştiği alanda güvenlik zaafiyeti olduğuna dair iddialara da cevap veren Başbakan Davutoğlu, "Teknik arama her yerde yapılmış, bomba yok. İnsani arama ise miting alanında yapılıyor. Rutini bir kere terörist bildiği zaman rutin dışı şeylere yönelebiliyor. Böyle bir olay olduğunda hepimiz zarar görüyoruz. Miting organizatörleri emniyetle birlikte çalışmalı" ifadelerini kullandı.