Kanal D Ankara Temsilcisi: Kılıçdaroğlu sonuna dek direnecek

T24

24 Haziran seçimlerinin ardından ana muhalefet partisi CHP’de kurultay gündemi durulmuyor. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün yaptığı açıklamaya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na olağanüstü kurultay çağrısında bulunması ve onursal başkan olarak göreve devam etmesi teklifi götürdüğünü söylerken; CHP yönetimi ise partinin gündemde kurultay olmadığı birçok kez dile getirildi.

Kanal D Ankara Temsilcisi Ercan Gürses, CNN Türk canlı yayınında yaptığı yorumda Kılıçdaroğlu’nun sonuna dek direneceğini söyledi. “Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay toplanmasını istemediğini açık bir şekilde söyledi. Yerel seçim takviminin dar bir takvime sıkıştığını, kurultay gündemi olursa partinin yerel seçimlere hazırlanamayacağını düşünüyor” diyen Gürses, yarın yapılacak Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ise kurultay gündeminin ele alınmasının neredeyse kesin olduğunu ifade etti.

"Seçim kaybetmek gündeme getiriliyorsa, İnce de iki kez Kılıçdaroğlu karşısında kaybetti"

İnce’ye yakın isimlerde “CHP’de geleneksel oy 20-25 bandına sıkıştı, en kötü bunu alacağız. Hiç değilse yerel seçimlerde bir atılım ve hamle yapmalıyız” görüşünde olduğunu kaydeden Gürses, Kılıçdaroğlu ekibinin ise ‘seçim başarısızlığı’ değerlendirmelerine dair “Eğer seçim kaybetmek gündeme getiriliyorsa, İnce de iki kez Genel Başkan karşısında seçim kaybetti” yorumunda bulunduğunu aktardı.

"İnce'nin bu kadar erken hamle yapacağını kimse tahmin etmiyordu"

CHP’nin bu yılın başında gerçekleştirdiği seçimli kurultayda İnce’nin 415 oy aldığını da hatırlatan Gürses, olağanüstü kurultay için gereken 634 delege imzası konusunda da eski cumhurbaşkanı adayının ‘rahat’ olduğu yorumunda bulunarak şunları söyledi:

“Gereken imzanın toplanması ihtimali var. Zaten son kurultayda desteğini gösterdi. Kendisini güvende hissetmiş olacak ki, aileler yemeğinde doğrudan ortaya koydu. Ankara’da bu beklenmiyordu. Bu çıkışı yapacağını, fırsatın ayağına geleceğini herkes konuşuyordu ama bu kadar erken bir hamle yapacağını kimse tahmin etmiyordu. Erzurum’a gitmeden start vermesi, bu konudaki isteğini ve umudunu net biçimde ortaya koyuyor.”

İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun genel başkanlık için değişimin zorunlu hale geldiği yönündeki açıklamasını da değerlendiren Gürses, “Kocaoğlu’nun açıklaması, tavrını ince lehine koymasının ardından yarınki MYK’da nasıl bir gelişme yaşanacak, onu görmemiz gerekiyor. Delege ağırlığı, uzun süre genel başkanlık yapan kişi de olur. İnce bunu değiştirecek mi, bunu göreceğiz” diye konuştu.