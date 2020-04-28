Kanal 7 Ana Haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı

Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Seloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını duyurdu.

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Yürekli Seloni, Instagram hesabından duruma açıklık getiren bir paylaşım yaptı.

Seloni, yaptığı paylaşımda uzun süredir ekranlarda olmadığını belirterek, ailecek Koronavirüs'e yakalandıklarını duyurdu.

Seloni paylaşımında, ''Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği uzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece korona olduk. Ben 12 Nisan'da semptomlarım başlayan Covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdiler. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz.

Şunu bir kez daha anladık ki “sağlık” her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın'' ifadelerini kullandı.