Kanadalı türkücü Brenna MacCrimmon tekrar İstanbul'da

Unutulmaya yüz tutan Balkan müziklerini ile türküleri seslendiren Kanadalı sanatçı Brenna MacCrimmon 5. “Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri”nin son konuğu olarak 13 Aralık Cumartesi akşamı İstanbul’a geliyor.

Zaman'daki habere göre, yakından bildiğimiz türkülere getirdiği yorumuyla ülkemizde çok sevilen MacCrimmon, Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Attila İlhan Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Türk halk müziğine 1980'lerde ilgi duymaya başlayan ve Kanada’da Orkestar Keyif adlı bir grubu olan Brenna MacCrimmon, uluslararası alanda Türk Halk Müziği ezgilerini söyleyen yabancı sanatçıların başında geliyor.

Ankara Radyosu kayıtları ile başlayan merak

Türk Müziği'ne ilgisinin Ontario'da bir kütüphane ziyareti ile başladığını belirten MacCrimmon, orada rastlantı sonucu dinlediği Ankara Radyosu kayıtları sonrası bu müziğe karşı duygusal bir bağ geliştirdiğini belirtiyor. Sanatçı, o günlerle ilgili şunları söyledi:

"Balkan müziklerini duyunca, çok farklı şeyler hissettim. Ritimleri, makamları çok hoştu. Sesler çok güzeldi. Özellikle kadın sesleri... Çok güçlüydü, aynı zamanda da duygusal. Sadece dinleyip bırakmak istemedim."

Toronto Üniveristesi'nde etnik müzikoloji dersleri de alan MacCrimmon, sonrasında tanıştığı sanatçılardan bağlama dersleri almaya başladı. Balkan müziği hakkındaki tezi nedeniyle Türk müziği üzerine de çalışmalar yapan MacCrimmon, unutulan halk müziği arşivlerini araştırdı. Sonunda "bu iş uzaktan yapılmaz" diyerek 1985'te İstanbul'a geldi. 5 yıl İstanbul'da yaşayan sanatçı, Trakya ve Balkanlar'ı karış karış dolaştı. Bu kültürün yalnız müziği ile değil insanları ile de bütünleşen sanatçı Türkçe öğrendi.

Nezahat Bayram, Kadriye Latifova, Safiye Ayla, Perihan Altındağ Sözeri gibi sanatçıları çok beğendiğini ifade eden MacCrimmon, 1998’te klarnet ustası Selim Sesler ile beraber yaptığı "Karşılama" albümü ile June Ödülü'nü kazandı.

Rumeli müziği olarak bilinen, Balkan Türk ezgilerinden oluşan 3 albümü olan Brenna MacCrimmon, başta Baba Zula olmak üzere pek çok sanatçı ile birlikte çalışıyor, konser verip televizyon programlarında yer alıyor.

MacCrimmon, ünlü yönetmen Fatih Akın'ın "İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek" adlı belgesel filminde "Ben Bir Martı Olsam” ve ''Penceresi Yola Karşı" adlı türküleri seslendirmişti.

MacCrimmon'ın filmde Baba Zula grubu ile birlikte "Ben Bir Martı Olsam" adlı şarkıyı yorumladığı sahne: