Kanadalı şirket, Avanos’ta ağaçları keserek altın arama çalışmaları başlattı

Kanadalı bir altın madeni şirketi dünya mirası Kapadokya sınırındaki Avanos İlçesi Özkonak kasabasında altın arama çalışmalarına başladı. CHP heyeti, bölgede incelemelerde bulundu.

Ağaçlandırma alanı olarak belirlenen bölgede ağaçların kesildiğini ve derin kuyular açıldığını öğrenen CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez'in başkanlığındaki CHP heyeti, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bölgenin talan edildiğini söyleyen Gülmez, "Buna dur demek için halkımızın haklı mücadelesinin yanındayız ve çalışacağız. Bu mücadeleye destek vereceğiz" dedi.

Anka'nın haberine göre, Kanadalı bir altın madeni şirketi dünya mirası Kapadokya sınırındaki Avanos İlçesi Özkonak kasabasında altın arama çalışmalarına başladı. Ağaçlandırma alanı olarak belirlenen bölgede ağaçların kesildiğini ve derin kuyular açıldığını öğrenen CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez'in başkanlığındaki CHP heyeti, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bölgenin talan edildiğini söyleyen Gülmez, "Buna dur demek için halkımızın haklı mücadelesinin yanındayız ve çalışacağız. Bu mücadeleye destek vereceğiz" dedi.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasındaki Ziyaret Dağı'nda Kanadalı bir altın madeni şirketi, ağaçlandırma alanında, ağaçlara keserek 'altın arama' çalışmaları başlattı. CHP Nevşehir İl Örgütü, şirketin çalışmalarını incelemek üzere bölgeye gitti.

"Ağaçlandırma alanında maden şirketinin iş makineleri çalışıyor"

Kapadokya bölgesinin maden ve turizm şirketleri tarafından tahrip edildiğini vurgulayan CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, "Özellikle buluduğumuz Avanos ilçemize bağlı Özkonak kasabasındaki Ziyaret Dağı. Şu an Ziyaret Dağı'nın tepe noktasındayız. Burada Kanadalı bir maden şirketi tarafından altın araması yapılıyor. Aslında ağaçlandırma alanı olan bölgede madene ait iş makineleri çalışıyor" diyerek tepki gösterdi.

"Ziyaret Dağı talan ediliyor"

Gülmez, Kanadalı şirketin, altın arama çalışmaları için bölgede ağaçları kestiğini belirtirken, "Adeta Ziyaret Dağı talan ediliyor. Biz de çalışmalar üzerine CHP Avanos ilçe başkanımız Gülay Demirtaş ve belediye meclis üyelerimiz, CHP Özkonak belde başkanımız Yusuf Taş, il genel meclisi üyelerimiz ile birlikte inceleme yapmak için geldik" dedi.

"Dur demek için halkımızın yanındayız"

İncelemelerin ardından Ziyaret Dağı'nın 'talan edildiği' görüşüne vardıklarını ifade eden Gülmez, "Altın madeni şirketinin çalışmalarına 'dur' demek için halkımız haklı mücadelesinin yanındayız ve çalışacağız. Gelecekte Özkonak kasabamızı nasıl bir felaketin beklediğini hepimiz öngörüyoruz. Bu mücadeleye destek vereceğiz" dedi.

ANKA'ya konuşan Gülmez, incelemeler sırasında bölgeye jandarma ekiplerinin geldiğini belirtti. Jandarmanın bölgeye 'eylem yapıyorlar' şikayeti üzerine geldiklerini söylediğini aktaran Gülmez, jandarmaya 'eylem değil inceleme yaptıklarını' dile getirdi. Daha sonra jandarma, CHP heyetine Avanos ilçe merkezine kadar eşlik etti.