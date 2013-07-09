Kanada'daki tren kazasında ölü sayısı 13'e yükseldi

İtfaiye ekiplerinin, gün boyu aralıksız süren çalışmalarında 8 cesede daha ulaşıldı. Böylece kazada ölenlerin sayısı 13’e çıktı. Yetkililer, olay yerinde 37 cesedin daha bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti.

Güvenlik nedeniyle gece ara verilen arama çalışmalarına gün boyu devam edilirken, evlerinden tahliye edilen 2 bin kişiden bin 500’üne yarından itibaren evlerine dönme izni verileceği açıklandı.

Montreal’e 250 kilometre uzaklıktaki Lac-Megantic kentinde önceki gün meydana gelen kazada, 73 tanker vagonluk hampetrol yüklü tren, şehir merkezinden geçerken raydan çıkmıştı. Kazanın neden meydana geldiğine ilişkin şu ana dek bir açıklama yapılmadı.