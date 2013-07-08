Kanada'daki tren faciasında ölü sayısı 5'e yükseldi!

Kanada'nın Montreal kentinin 250 kilometre güneyindeki Lac-Megantic kenti yakınlarında önceki gün sabaha karşı ham petrol yüklü trenin raydan çıkması ile başlayan yangının ardından ölü sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper da kazanın meydana geldiği Lac-Megantic kentine giderek incelemelerde bulundu. Basına açıklamada bulunan Harper, "Hayal bile edilemez bir kaza" diyerek tanımladığı kaza sonrası, kentin adeta savaş bölgesini andırdığını söyledi.

Şehrin yeniden inşaasının gerekeceğini kaydeden Başbakan Harper, "Üzüntümü tarif edecek kelime bulamıyorum" diye konuştu.

Bölge itfaiye teşkilatı SPIQ tarafından basına servis edilen fotoğraflar ise felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Şehir merkezinde meydana gelen yangın ve patlama sonrası evler, iş yerleri ve kiliseler hasar gördü, araçlar kullanılamaz hale geldi. Felaketin maddi boyutu henüz tespit edilmezken, dev alevler ve duman kütlesi kilometrelerce uzaktan görünüyor.

Bu arada daha önce 200 olarak açıklanan kayıp sayısının 40 olduğu ve bu kişilerin hayatından endişe edildiği bildirildi.

Basına bilgi veren polis sözcüsü, felaket bölgesinden çıkarılan 5 cesedin tanınamayacak kadar ağır şekilde yandığını açıkladı.

Kanada Çevre Bakanlığı yaptığı açıklamada, 73 tanker vagonluk katarın, önceki gün sabaha karşı Lac-Megantic yakınlarında raydan çıktığını ve kaza sırasında meydana gelen kıvılcımların ham petrolün alev almasına neden olduğunu bildirmişti.