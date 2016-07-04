Kanada'da bir ilk; Başbakan Trudeau LGBTİ Onur Yürüyüşü'ne katıldı

Toronto kentindeki Onur Yürüyüşü'ne katılan Başbakan Justin Trudeau, katıldı. Tredeau bu kutlamalarda yer alan ilk Kanada Başbakanı oldu.

Geçmişte de Onur Yürüyüşü'ne katıldığını kaydeden Trudeau, şimdi bu yürüyüşe başbakan olarak katılıyor olmasının büyütülecek bir şey olmadığını vurguladı.

Trudeau, cinsiyet ibarelerinin olmadığı kimlik kartlarını yaşama geçirme seçeneğinin de gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Geçen hafta, Kanada’nın Ontario bölgesi ‘X’ ile belirtilen üçüncü bir cinsiyet seçeneğini ehliyetlere ekleyeceğini duyurmuştu.

Trudeau da, ülkesinde bir televizyon programında yaptığı açıklamada, devletin cinsiyetsiz kimliklerin kullanımını 'en iyi şekilde' nasıl gerçekleştirilebileceği üzerinde bir çalışma yaptığını söyledi.

Bu seçenek Avusturalya, Yeni Zelanda ve Nepal’de kullanılıyor.

Trudeau geçen ay, Kanada’da homoseksüel erkeklere uygulanan kan bağışı kısıtlamalarının hafifletilmesinin "yeterli" olmadığını, hükümetin diğer kısıtlamaları gözden geçireceğini de vurguladı.

Geçen ay Florida, Orlando’daki gece kulübü Pulse’ta 49 kişinin ölümüne neden olan saldırıdan sonra Trudeau, Toronto’nun geleneksel Onur Yürüyüşü'nün bu yıl daha duygusal olduğunu söyledi.