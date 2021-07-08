"Kanada'nın Pasifik kıyılarında 1 milyardan fazla deniz hayvanı, yoğun sıcaklık dalgasından ölmüş olabilir"

Aşırı sıcaklıklara alışık olmayan ekosistemlerin savunmasız olduğunu belirten uzmanlar, Kanada'nın Pasifik kıyılarında 1 milyardan fazla deniz hayvanının, yoğun sıcak havalardan dolayı ölmüş olabileceğini söyledi.

Batı Kanada ve kuzey batı ABD'de, atmosferin sıcak okyanus havasını bir kapak gibi hapsetmesi anlamına gelen “ısı kubbesi”, kıyı boyunca sıcaklıkları 40 dereceye kadar yükseltti.

Yoğun sıcakların, Kanada'nın British Columbia eyaletinde 500 kadar insanı öldürdüğüne ve eyalet genelinde gerçekleşen yüzlerce orman yangınına katkıda bulunduğunu düşünen uzmanlar, bunun deniz yaşamı üzerinde de yıkıcı bir etkisi olduğundan korkuyor.

Olağanüstü sıcaklıklar nedeniyle bir milyardan fazla deniz hayvanının ölmüş olabileceğini hesaplayan British Columbia Üniversitesi'nde deniz biyoloğu Christopher Harley "İstiridye kabukları kıyıda yürürken genellikle çıtırdamaz. Ama artık her yerde o kadar boş midye kabuğu var ki etrafta dolaşırken ölü hayvanların üzerine basmadan yürüyemiyoruz" dedi.

Kabuklu deniz hayvanlarının toplu ölümünün su kalitesini etkileyeceğini, çünkü midye ve istiridyelerin denizi filtrelemeye yardımcı olduğunu söyleyen Harley, güneş ışığının yılanbalığı yataklarına ulaşmasının ve diğer türlerin yaşam alanını tehdit etmesinin de ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi.