Kanada’dan Facebook’a 6.5 milyon dolar ceza

Facebook, Kanada’da gizlilik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6.5 milyon dolar (yaklaşık 45 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

Yaklaşık 2 milyar aktif kullanıcısı ile sosyal medyanın en popüler platformu konumunda olan Facebook yine bir para cezası haberi ile gündemde.



BBC’de yer alan habere göre Facebook, Kanada’da gizlilik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.



Aynı habere göre söz konusu ceza Facebook’un 2012 ile 2018 yılları arasında kullanıcı verileri ihlal ettiği gerekçesi ile kesildi.



Yapılan açıklamada Kanada’da 24 milyon aktif kullanıcısı olan Facebook’un kullanıcı verilerini yasaları ihlal ederek üçüncü partiler ile paylaştığı öne sürülüyor.



Uluslararası haber ajansı Reuters’a konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Facebook sözcüsü cezaya itiraz ettiklerini ancak Kanada ile anlaşma yolunu tercih edeceklerini açıkladı.



Facebook geçtiğimiz aylarda ABD’de veri ihlali yapmak ile suçlanmış ve Federal Ticaret Komisyonu anlaşmaya vararak 5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti.