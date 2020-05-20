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Bilim / Teknoloji

Kanada’dan Facebook’a 6.5 milyon dolar ceza

Facebook’un kullanıcı verilerini yasaları ihlal ederek üçüncü partiler ile paylaştığı öne sürülüyor

20 Mayıs 2020 19:17

Facebook, Kanada’da gizlilik şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6.5 milyon dolar (yaklaşık 45 milyon TL) para cezasına çarptırıldı.

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