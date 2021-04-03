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Yaşam

Kanada'da grafen içeren maskeler yasaklandı

Nanoteknoloji ile üretilen maskelerin Kanada ve Hindistan'da yaygın olarak kullanıldığı biliniyor

03 Nisan 2021 18:13

Kanada Sağlık Dairesi, grafen içeren maskelerin, oluşturabileceği sağlık riskleri nedeniyle dağıtımının, üretiminin ve ithalatının durdurulması istedi.

Hindustan Times'ın haberine göre, ulusal sağlık politikalarının yürütüldüğü Kanada Sağlık Dairesi tarafından dün yapılan açıklamada grafen içeren maskelerin, oluşturabileceği sağlık riskleri nedeniyle dağıtımının, üretiminin ve ithalatının durdurulması istendi.

Grafen içeren maskeler üzerinde araştırma yürüten yetkililer ilk değerlendirmelere göre solunan grafen parçacıklarının akciğer toksisitesine neden olabileceğini belirledi.

Piyasaya sürülen grafenli maskelerin "antiviral" ve "antibakteriyel" özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor.

Nanoteknoloji ile üretilen maskelerin Kanada ve Hindistan'da yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.

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