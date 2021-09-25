Kanada Başbakanı Trudeau: Michael Kovrig ve Michael Spavor serbest bırakıldı

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau gazetecilere verdiği demeçte, bin günden fazla süredir Pekin tarafından gözaltında tutulan iki Kanada vatandaşı Michael Kovrig ve Michael Spavor'un Çin hava sahasını terk ettiğini ve Kanada'ya geri döneceklerini söyledi.

Çin'de bir mahkeme, hakim karşısına çıkarılmadan cezaevinde tutulan Kanadalı iş insanı Spavor'u ve Kovrig'i "casusluk yaptığı" gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Tıklayın I Çin'de mahkeme, Kanadalı iş insanı Spavor'u "casusluk yaptığı gerekçesiyle" 11 yıl hapis cezasına çarptırdı

2018'de Pekin tarafından gözaltına alınan adamlar, Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun Kanada'da serbest bırakılmasından saatler sonra özgür bırakıldı.

Trudeau gazetecilere verdiği demeçte, "On iki dakika önce Michael Kovrig ve Michael Spavor evlerine dönmek için Çin hava sahasından ayrıldılar. Bu iki adam inanılmaz derecede zor bir durumdan geçti, ancak evlerine dönüş yolunda olmaları hepimiz için iyi bir haber. Geçtiğimiz 1000 gün boyunca güç, azim, dayanıklılık ve zarafet gösterdiler ve hepimiz bundan ilham alıyoruz" dedi.