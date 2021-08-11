Çin'de mahkeme, Kanadalı iş insanı Spavor'u "casusluk yaptığı gerekçesiyle" 11 yıl hapis cezasına çarptırdı

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Çin'de bir mahkeme, 2 seneden uzun süredir hakim karşısına çıkarılmadan cezaevinde tutulan Kanadalı iş insanı Michael Spavor'u "casusluk yaptığı" gerekçesiyle 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, uzun yıllar boyunca Pekin'de çalışan ve düzenli olarak Kuzey Kore'ye seyahat eden Spavor'u "casusluk yapmak" ve "yabancı devletlere devlet sırrı" satmaktan suçlu bulduklarını ifade etti.

Mahkeme aynı zamanda Spavor'un sınır dışı edileceğini açıklarken, bunun iş insanı hapis cezasını çektikten sonra mı yoksa önce mi yapılacağını açıklamadı.

Spavor, 2018'in Aralık ayında başka bir Kanadalı olan Michael Kovrig ile birlikte casuslukla suçlanarak gözaltına alınmıştı. İkilinin, Çin teknoloji devi Huawei'nin CFO'su Meng Vanzu Kanada'da tutuklandıktan sonra gözaltına alınması tartışma yaratmıştı.

Çin, Spavor ve Kovrig'in casusluk yaptığıyla ilgili bir kanıt sunmadı.