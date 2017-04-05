Kanada Başbakanı Justin Trudeau pijamalı fotoğrafını paylaştı

Kanada Başbakanı , sosyal medyada, evdeki pijamalı halini ve üç çocuk babası yönünü gösteren bir paylaşım yaptı.

Özgürlükçü ve sıradışı bir başbakan olarak tanınan Justin Trudeau, bu defa ‘baba' yönünü ortaya serdi.

Üç çocuk babası 45 yaşındaki Trudeau, yağmurlu hafta sonunu evde çocuklarıyla birlikte resim yaparak geçirince bu aktiviteyi herkese göstermek istedi.

Eşi Sofie Grégoire Trudeau; 9 yaşındaki Xavier, 8 yaşındaki Ella-Grace ve3 yaşındaki Hadrien ile Justin Trudeau'nun pijamalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:

"Yağmurlu bir günde bej rengi duvara bakıp ne yaptık? Duvar resmi! Ruhumuzu uyandırmak için resimden ve renklerden daha iyi bir şey yok."

Justin Trudeau da eşinin bu fotoğraf ve notunu kendi Instagram hesabından paylaştı.