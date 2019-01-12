Kanada, ailesinden kaçan Suudi kadının sığınma talebini kabul etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ailesiyle birlikte gittiği tatilden kaçarak Avustralya'ya gitmeye çalışan ancak Bangkok havaalanında alıkonunan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun'un sığınma başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı.

Trudeau, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin talebi üzerine Suudi kadının sığınma başvurusunu kabul ettiklerini duyurdu ve 'Kanada'nın insan hakları ve kadın haklarına önem veren bir ülke olduğunu' söyledi.

Ne olmuştu?



Kuveyt'te ailesiyle tatildeyken uçağa binip Bangkok üzerinden Avustralya'ya gitmeye çalışan Kunun'un pasaportu Bangkok havalanında Suudi bir diplomat tarafından alınmış ve genç kız da havaalanında alıkonulmuştu.

Twitter'dan durumuyla ilgili yaptığı paylaşımlar yankı uyandıran Kunun, 'İslam'a artık inanmadığını, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu' söylemişti.

Yetkililer daha sonra otele yerleştirilen genç kızın Katar'a giden uçakla geri gönderilmesinin planlandığını açıklamıştı ancak Kunun odasına barikat kurarak dışarı çıkmamış ve Birleşmiş Milletler Mülteciler yetkilileriyle görüşünceye kadar otel odasından ayrılmayacağını belirtmişti.