Kan ve şiddet sahnelerine nasıl tepki veriyoruz?

Antik çağlar, fantastik dünyalar veya bilim kurgu olsun, şiddetin neredeyse hiç eksik olmadığı dizi ve filmler, izleyicilerin ekrana olan geleneksel tepkisini değiştirmiş görünüyor. Yapılan bir araştırmaya göre, izleyicide tiksinme ve korku uyandıracak sahnelerin onları ekrana bağladığını tespit edildi.

Psypost.org’da yayımlanan bir makaleye göre, 120 katılımcının yer aldığı gözlemler yapıldı. Katılımcılara, tiksinme hissi uyandırması için seçilen dizi ve filmlerden üç çeşit sahne izletildi. Sosyal ahlak, vücut parçaları ve ölüm-kan sahneleri izletilerek, deneklerin tepkileri gözlemlendi. Gözlem esnasında deneklerin kalp ritmi, yüz ifadeleri ve ciltlerindeki nemlilik de takip edildi.

Sosyal ahlakı çürüten sahnelerin izleyicilerde daha yavaş tepki oluşturduğu, ardından giderek olumsuz hisler ve uyarılmaya neden olduğu görüldü. Bu sahneler, olumsuz hisler ortadan kalktıktan sonra izleyiciler tarafından en iyi hatırlanan sahneler olarak belirdi.

Bridget Rubenking ve Annie Lang tarafından gerçekleştirilen deneyde, katılımcıların bir süre sonra dikkatlerinin arttığı ve kalp ritminin azaldığı görüldü. Bu sonuç, izleyicilerin ne kadar rahatsız olsalar da kafalarını çevirmedikleri içeriğe zamanla daha fazla dikkat ettiklerini gösterdi.