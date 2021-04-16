Kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle AstraZeneca aşısını kullanmayı bırakan Danimarka, elindeki dozları yoksul ülkelere dağıtmayı planlıyor

Kanda pıhtılaşmaya neden olan vakaların ardından Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın Koronavirüs'e karşı geliştirdiği aşının kullanımını tamamen bırakan Danimarka, elindeki aşıyı yoksul ülkelerle paylaşma seçeneği üzerinde duruyor.

Global News'da yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Temsilcisi Hans Kluge, Danimarka'nın kan pıhtılaşması nedeniyle AstraZeneca kullanımını durdurmasının ardından aşıyı yoksul ülkelerle paylaşma planı olduğunu açıkladı.

Kluge "Danimarka Sağlık Kurumu'nun Genel Direktörü Dr. Soren Brostrom'la konuştum ve Danimarka Dışişleri Bakanlığı'nın AstraZeneca aşılarını yoksul ülkelerle paylaşmak için seçenekleri incelediğini öğrendim" dedi.

Britanya ve Avrupa İlaç Kurumu'yla beraber, AstraZeneca aşısının faydalarının risklerinden daha fazla olduğunu ve kullanılmasını savunan Dünya Sağlık Örgütü, ülkelerin ellerinde kullanılmayan aşıları yoksul ülkelere dağıtması gerektiğini söylüyordu.

Danimarka, AstraZeneca aşısını tamamen bırakan ilk Avrupa ülkesi oldu.