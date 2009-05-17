Kamyonetle kardeşini ezdi

Niğde'nin Bor ilçesinde ağabeyi 16 yaşındaki A.G. sürücü koltuğundayken hareket eden kamyon, 1 yaşındaki Şahin G'nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan Şahin G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Çukurkuyu Beldesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi A.G., babasına ait plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücü koltuğuna geçip oynamaya başladı. Bu sırada aniden hareket eden kamyonet, yolda oynayan A.G.'nin kardeşi Şahin G.'nin üzerinden geçti. Şahin G. ağır yaralanırken, A.G. ise kamyonetten inip kaçtı. Yaralı Şahin G., komşularının da yardımıyla anne 42 yaşındaki Fatma G. tarafından otomobille Bor Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan küçük Şahin, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.



Hastane bahçesinde çocuklarının ölüm haberini alan anne Fatma ile Baba Ramazan G., sinir krizleri geçirdi. Polis, olay sonrası kaçan A.G.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)



