T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kamyonetle kardeşini ezdi

17 Mayıs 2009 08:12

Niğde'nin Bor ilçesinde ağabeyi 16 yaşındaki A.G. sürücü koltuğundayken hareket eden kamyon, 1 yaşındaki Şahin G'nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan Şahin G., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Çukurkuyu Beldesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi A.G., babasına ait plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücü koltuğuna geçip oynamaya başladı. Bu sırada aniden hareket eden kamyonet, yolda oynayan A.G.'nin kardeşi Şahin G.'nin üzerinden geçti. Şahin G. ağır yaralanırken, A.G. ise kamyonetten inip kaçtı. Yaralı Şahin G., komşularının da yardımıyla anne 42 yaşındaki Fatma G. tarafından otomobille Bor Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan küçük Şahin, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Hastane bahçesinde çocuklarının ölüm haberini alan anne Fatma ile Baba Ramazan G., sinir krizleri geçirdi. Polis, olay sonrası kaçan A.G.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24