Kamyoncuların eylemi TEM'i kilitledi

İstanbul’da döküm sahasının kapatılmasını protesto etmek isteyen çok sayıda hafriyat kamyonu, Anadolu Yakası’nda eylem yapıyor. Eylem nedeniyle FSM ve Boğaziçi köprülerinde yoğun trafik oluştu.

Çamlıca'da TEM bağlantı yolundan FSM Köprüsü'ne doğru ilerleyen kamyoncular, yoğunluğa neden oldu.

Araçlarıyla Avrupa Yakası'na geçmeye çalışan araçlar, FSM istikametinde uzun kuyruk oluşturdu.

Eylem nedeniyle Boğaziçi Köprüsü'nde de trafik sıkışıklığı yaşandı. Yoğunluğun Haliç Köprüsü'ne kadar uzandığı belirtildi.

Kamyoncuların, Ömerli’deki hafriyat döküm sahasının Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatıldığı gerekçesiyle eylem yaptığı öğrenildi.