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Yaşam

Kamyon ve yolcu otobüsü birbirine girdi, D-100'de trafik kilitlendi

Kaza da otobüs şoförü Semerci araç içinde sıkıştı

30 Nisan 2016 11:40

Pendik D-100 Karayolu kaynarca mevkiinde kamyon ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik iki şeritten sağlanıyor.

Kaza sabah saatlerinde Pendik D-100 karayolu Kaynarca mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Vatansever'in kullandığı 16 NLS 29 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyreden Hasan Semerci'nin kullandığı içinde yolcuların bulunduğu 45 LB 606 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü ise duramayarak kaza yapan kamyona arkadan çarptı. Kaza da otobüs şoförü Semerci araç içinde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sürücü Semerci sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik iki şeritten sağlanıyor.

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