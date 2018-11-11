Kamyon şoförüne 'kask kullanmadın' cezası!

İzmir’de yaşayan Murat Denli’ye ait kamyona ‘kask kullanma kuralını ihlal ettiği’ gerekçesiyle 108 lira para cezası verildi. Aracı kullanan ve üvey ağabeyi Denli’nin üzerine kayıtlı olduğunu söyleyen Yılmaz Duman, “Aracın kamyon olduğunu söyledik. Bergama Trafik Denetleme Büro Amirliği’ni aradık. Onlar da olaya güldüler” dedi.

Ceza, 35 VKN 48 plakalı kamyona, geçen 22 Ekim’de kesilip tebliğ edildi. Ceza tutanağında ise aracın kamyon olduğu belirtilmesine rağmen, sürücüsüne kask takmadığı gerekçesiyle 108 lira idari para cezası uygulandı. Cezanın gerekçesi kısmında, ‘Motosiklet, motorlu taşıt ve elektrikli bisikletlerde sürücünün koruma başlığını kullanmamasından’ ifadesi şaşkınlık yarattı.

Yılmaz Duman ayrıca kamyonunun o gün ceza tutanağında yazdığı gibi Bergama Kültür Merkezi önünde olmadığını, bütün gün Selçuk ilçe merkezinde bulunduğunu belirtti. Kamyona kask takılmadığı için nasıl ceza kesilebildiğine anlam veremediğini ifade eden Duman, “Ceza gelince şok yaşadık. Hemen Bergama Trafik Denetleme Büro Amirliği’ni aradık. Onlar yaşanan olaya güldü ancak bir çözüm üretemediler. Cezaya itiraz edeceğiz” dedi. (DHA)