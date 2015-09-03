Kamyon dorsesi kapağına başı sıkışan şoför can verdi

İzmir'in Çiğli İlçesinde, hafriyat boşaltmaktan dönen 54 yaşındaki kamyon şoförü Üçler Şanlı, dorsenin içine bakmak istediği sırada, dorse kapağının kapanması nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Harmandalı Çöplüğü yolunda meydana geldi. Özel bir hafriyat şirketinde çalışan kamyon şoförü Üçler Şanlı idaresindeki 35 HPA 33 plakalı çekici ile Harmandalı Katı Atık Toplama Bölgesi'ne götürdüğü hafriyatı boşalttı. Hafriyatı boşaltan Şanlı çöplük yolundan döndüğü sırada kamyonu yolun sağına park etti. Şanlı, 34 PTY 08 plakalı dorsenin, henüz belirlenemeyen bir nedenle kapağını açarak kasanın içerisine bakmak istedi. Şanlı, dorsenin kapağının kapanması ile başı kapakla dorse arasına sıkışarak ağır yaralandı. Olayı görenler Şanlı'yı sıkıştığı yerden çıkarıp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 2 çocuk babası Şanlı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Polis, olay anında Üçler Şanlı'nın yanında birilerinin bulunup bulunmadığını ve dorsenin kapağını ne amaçla açtığını belirlemek için soruşturma başlattı. Şanlı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.