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Ekonomi

Kamuya 11 bin 415 yeni kadro

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, KPSS ile 11 bin 415 yeni personel alınacağını açıkladı.

08 Kasım 2013 21:20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 182 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 11 bin 428 kadro ve pozisyon için yerleştirme talebinde bulunulduğunu bildirdi. Yazılı açıklama yapan Çelik, kontenjan taleplerinin ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini belirtti. Buna göre adaylar, KPSS yerleştirme takvimine göre, 18-27 Kasım tarihlerinde tercihlerin alınacağı 2013'ün ikinci yerleştirmelerinde, 182 kamu kurum ve kuruluşunca toplam 11 bin 428 kadro ve pozisyon için yarışacak.

Bakan Çelik'in yaptığı açıklamaya göre, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetlerinde 7 bin 360 kişi, genel idare hizmetlerinde 2 bin 112 kişi, teknik hizmetlerde 1235 kişi, avukatlık hizmetlerinde 99 kişi, yardımcı hizmetlerde 113 kişi, eğitim-öğretim hizmetlerinde çalışacak da bir kişi istihdam edilecek. Talep edilen toplam kadro ve pozisyonların yaklaşık yüzde 21'inin ortaöğretim, yüzde 21'inin ön lisans, yüzde 58'inin de lisans düzeyinde olduğu da kaydedildi. Toplam kontenjanın 10 bin 169'u 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye tabi kurumlara, 413'ü üniversitelere, 331'i mahalli idarelere,  495'i de kamu iktisadi teşebbüslere ayrılıyor.

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