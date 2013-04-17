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KPSS'de konu ve dağılımlar değişti

ÖZYM Başkanı, yapılan değişikliklerle ilgili örneklerin önümüzdeki günlere ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacağını söyledi

17 Nisan 2013 18:29

ÖSYM Başkanı Ali Demir, lisans düzeyinde yapılacak KPSS testlerindeki konu ve dağılımlarının güncellendiğini söyledi.
 
ÖSYM Başkanı Ali Demir, lisans düzeyinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) testlerindeki konu ve dağılımlarıyla ilgili akademisyenlerin önerileri ve Devlet Personel Başkanlığı’nın görüşleriyle güncelleme yapıldığını söyledi.

Tüm alanlarda yeni eğitim programları doğrultusunda, üniversitelerde okutulan derslerin düzenlemeyle kapsam içine alındığını vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Programlara yeni eklenen ya da kapsamı değişen dersler nedeniyle testte yer alacak soruların konu dağılımları yani yüzdeleri de bu düzenlemeyle güncellendi. Mevcut konu dağılımları, yükseköğretimdeki derslerin çeşit ve ağırlıklarının değişmesiyle güncelliğini yitirmişti. Bunun için de düzenlemeye gittik.”

Demir, ortaklık içeren konu gruplarının ağırlığının da azaltıldığını ifade ederek, konu dağılımlarının güncel yüksek öğrenim mevzuatına uyarlandığını kaydetti.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne ilişkin daha önce örnek sorular hazırladıklarını anımsatan Demir, bu kapsamda da güncelleme yaptıklarını ve testi en kısa zamanda ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlayacaklarını dile getirdi.

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