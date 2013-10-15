Sahte diplomayla KPSS'ye girdi, devlette öğretmen oldu, maaş aldı!..

Diyarbakır Emniyeti, isteyenlere para karşılığında sahte üniversite diploması veren ‘diploma çetesini’ yakaladı. Çeteden sahte diploma alanlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda iş bulduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır’da sahte diploma çetesine yönelik soruşturma yapan polis, çeteden para karşılığında sahte üniversite diploması sağlayanların Milli Eğitim’e bağlı resmi okulların yanı sıra özel rehabilitasyon merkezlerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Şüphelilerden M.A.’nın, üç kez KPSS’ye girip aldığı puanlarla Şanlıurfa, Şırnak ve Diyarbakır’da öğretmenlik yaptığı tespit edildi. Sahte diplomayla öğretmen olanların iş bulmanın yanısıra, devletten haksız maaş alarak zarara uğrattıkları belirlendi.

Tolga Şardan’ın Milliyet’teki haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Diyarbakır Emniyeti KOM Şubesi’nce yürütülen teknik ve fiziki takiplerde, isteyenlere para karşılığında sahte üniversite diploması verildiği belirlendi. Polis, başta M.A. adlı şüpheli olmak üzere diploma çetesinin izini sürdü. Çeteyle bağlantılı olan kişileri takibe polis, M.A.’nın, edindiği sahte üniversite diplomasını kullandığını tespit etti. Yapılan araştırmada şüpheli M.A.’nın sahte diplomayı kullanarak üç kez KPSS’ye girdiği saptandı. KPSS’de iki kez kendisi için giren M.A.’nın bir kez de, ‘joker’ olarak adlandırılan başkasının yerine sınava girdiği ortaya çıktı.

Hem maaş, hem de sağlık masrafları

Üç KPSS’yi de kazandıktan sonra önce Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesindeki devlet hastanesine psikolog olarak atanan M.A.’nın daha sonra Şırnak Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda psikolog olduğu belirlendi. M.A.’nın son olarak Diyarbakır Silvan’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Fevzi Çakmak Ortaokulu’na atandığı ve burada çalıştığı anlaşıldı. Sahte diplomayla devlet memuru olmasıyla birlikte devletin sağlık hizmetlerinden faydalandığı tespit edilen M.A.’nın maaş, ek ders ve eğitime hazırlık ödeneği olarak yaklaşık 30 bin lira aldığı ve 4 bin liralık sağlık ve tedavi masrafının karşılandığı tespit edildi.

Diğer şüphelilerden A.E.’nin Diyarbakır’da özel bir rehabilitasyon merkezinde ve Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü’nde maaşlı olarak görev yaptığı belirlenirken, şüpheli B.E.’nin ise Diyarbakır Bağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Hacettepe Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Mezopotamya eğitim kurumunda öğretmen olarak görev yaptığı ve sahte diploma kullanarak devletin sağlık hizmetlerinden yararlandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin diploma ve mezuniyet belgelerini noterde “aslı gibidir” onayını yaptıran kişinin ise Şırnak’ta görevli olan, ancak halen Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde geçici görevli A.S. adlı gardiyan olduğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.