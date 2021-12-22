Kamuoyu araştırmacısı Kulat: Türkiye; Mart’ta baskın bir seçim görebilir

Kulat, "Uzunca bir süredir tamamen kontrolsüz gelişen döviz fiyatları ve piyasanın sahipsiz görünümü muhalefete ciddi bir alan açmıştı. Muhalefet sahada ciddi bir şekilde ‘Türkiye'de yönetici yok. Yönetim yok. Ekonomi tamamen başıboş' izlemini oluşturuyordu. Bu algı da ciddi şekilde toplumda karşılık bulmuştu" diyor.

Kulat, ekonomide ve sokakta, doların ateşinin bir türlü düşürülemediği ve 25 lirayı bulabileceğinin konuşulduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hesaplardan etkilenip yeni finansal alternatif açıklamak durumunda kaldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi doğrudan yönetiyor ve belli ki bu süreçte boş durmamış, Türk Lirası mevduatlarını döviz karşısında nasıl koruruz diye bir sistem geliştirmiş" dedi.