Kamuoyu araştırmacısı Kulat: Türkiye; Mart’ta baskın bir seçim görebilir

Kulat, ekonomide ve sokakta, doların ateşinin bir türlü düşürülemediği ve 25 lirayı bulabileceğinin konuşulduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hesaplardan etkilenip yeni finansal alternatif açıklamak durumunda kaldığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi doğrudan yönetiyor ve belli ki bu süreçte boş durmamış, Türk Lirası mevduatlarını döviz karşısında nasıl koruruz diye bir sistem geliştirmiş" dedi.
Kulat, Erdoğan’ın dövize çevrili mevduat sistemi açılımını Türkiye’yi bir baskın seçime götürmek için kullanma ihtimali olduğunu söyledi.
Kulat, "Erdoğan, üç-beş ay süren bir istikrar çıkartabilirse buradan, emeklilere ve memurlara enflasyonun üstünde bir maaş zammı verebilirse tıpkı 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonunu, 15 Temmuz darbe girişimini savuşturmasını topluma bir başarı olarak lanse ettiği gibi şimdi de ekonomik kurtuluş savaşını kazandığı imajı verebilir. Türkiye; baskından da baskın Mart’ta bir seçim görebilir" öngörüsünde bulunuyor.