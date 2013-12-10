Kamuda F klavye zorunlu hale geliyor

Türkçe için özel olarak geliştirilen ve 1955'ten bu yana kullanılan F klavye, devlet kurumlarında zorunlu hale geliyor. Bilgisayar kullanımının artmasıyla Q klavye yaygınlaşsa da Başbakanlık Resmi Gazete'de yayımladığı genelgeyle F klavyeyi tekrar kullanıma sokuyor.

Daktilo için dizayn edilen ve harf çubuklarının takılmaması için art arda kullanılan harflerin birbirinden uzak olduğu Q klavyeye göre F klavyede Türkçe yazmanın yüzde 11 daha hızlı olduğu düşünülüyor. Q klavyede Türkçe'de sık kullanılan a, n, m, e, r gibi harfler Q klavyede kenarlarda bulunurken, F klavyede ortalarda yer alıyor.

F klavye kullanımına ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu kurumlarınca alım süreci başlatılmış olanlar dışında temin edilecek tüm bilgisayarların F klavyeli olması, kullanımda olanların da 2017 sonuna kadar dönüştürülmesi sağlanacak.

Günümüzde birçok ülke tarafından kendi dillerinin özelliklerine uygun çeşitli harf ve sembol yerleşim düzenine sahip klavyeler geliştirildiği, Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, Türk dili ve alfabesinin özelliklerine uygun, hızlı yazmaya elverişli bir tasarıma sahip bulunan F klavye düzeni oluşturulduğu ifade edilen genelgede, şunlar belirtildi:

''Yazım kolaylığı ve verimliliği bakımından F klavyenin getirdiği avantajlardan yararlanılması ve ülkemizde F klavye kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 2117 'Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni' standardına uygun F klavyeye kademeli olarak geçiş sağlanacaktır.

Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarınca genelgenin yayımından itibaren, alım süreci başlatılmış olanlar dışında temin edilecek tüm bilgisayarların F klavyeli olması ve halen kullanımda olanların da 2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesi sağlanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında F klavyeye geçiş sürecinde en önemli husus olan kamu personeline verilecek eğitime ait içerik Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilecek. Bu eğitimin sağlanmasında uzaktan eğitim öncelikli olacak. Bu kapsamda kurulacak www.fklavye.gov.tr internet sitesinde eğitim içeriği kullanıma sunulacak.

Eğitimin alınması, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi konusunda kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli yönlendirme Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Vatandaşa doğrudan hizmet sunan veya iş sürecinde yoğun klavye kullanan personelin eğitimi öncelikli olarak tamamlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında F klavye eğitiminin planlanması, uygulanması, takibi ve raporlanması konusunda sorumlu olacak birimler tespit edilerek, Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecek. Kamu kurum ve kuruluşları F klavyeye geçiş planlarını; kurumsal işleyişi aksatmayacak şekilde ve personelinin F klavye eğitim takvimini dikkate alarak kendileri oluşturacak.''