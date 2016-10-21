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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kamuda açığa alma süreleri doluyor; memura ya iade, ya ihraç

Başbakan Yardımcısı Canikli göreve iadeler için KHK'nın hazırlandığını söylemişti

21 Ekim 2016 13:38

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından kamu görevlilerine yönelik başlatılan açığa alma işlemlerinde 3 aylık süreler doluyor. Disiplin kovuşturması kapsamında açığa alınan memurlar hakkında herhangi bir karar verilmediği takdirde Devlet Memurları Yasası gereğince görevlerine iade edilmeleri gerekiyor. Bu kapsamda 3 bin 400 öğretmenin görevine iade edilme işlemlerinin başladığı bildirildi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, darbe girişiminin ardından kamuda yaklaşık 80 bin memur açığa alındı. Bu memurların bir bölümü ihraç edildi. Açığa alınan ancak haklarında herhangi bir işlem yapılmayan memurların, bir süre sonra görevlerine iade edilmeleri gerekiyor. Bu süre “disiplin kovuşturmalarında” 3 ay. Çünkü Devlet Memurları Yasası’nın görevden uzaklaştırmalarla ilgili 'süre' başlıklı 145. maddesinde şöyle deniyor:

“Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.”

Bu maddeye göre eğer memur hakkında "ceza kovuşturması" varsa görevden uzaklaştırma iki aylık sürelerle uzatılabiliyor. Temmuz ayından başlayan "disiplin kovuşturması" kapsamındaki açığa alma işlemlerinde 3 aylık süreler dolmaya başladı. Yasaya göre, bu kapsamda açığa alınan ancak haklarında herhangi bir işlem yapılmayan memurların göreve iade edilmeleri gerekiyor. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk da, açığa almalarda sürenin 3 ay olduğunu ve bu sürenin de dolduğunu belirtti. Bu süre uzatılmadan göreve iadelerin sağlanmasını, sürecek soruşturmaların da görevde devam etmesini isteyen Koncuk, bazı kurumlarda göreve başlama emri gönderildiği bilgileri geldiğini ifade etti. Koncuk, Başbakanlığın bu konuda tüm kurumları uyarması ve uygulama birliğinin sağlanması gerektiğini de belirtti.

"Yeni KHK gelecek"

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yeni bir KHK hazırlandığını söyledi. İstihbaratın yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalara yönelik soru üzerine de Canikli, “İstihbaratın yeniden yapılandırılması noktasında ayrıntıya girmem söz konusu değil. Bu çıkacak olan KHK’ye yetişip yetişmeyeceğini bilmiyorum” dedi. Şu anda hazırlanan KHK’nin, 'FETÖ' kapsamında ihraç edilecekler, görevden alınan personelden görevine iade edilecekler ile kapatılan bazı kurumlardan açılacakların listesini de içereceğini ifade eden Canikli, “Açığa alınan personel veya kapatılan kurumların çok büyük bölümünün FETÖ mensubiyeti kesin. Sonuç itibarıyla FETÖ mensubu olmadığı tespit edilenlerin sayısı ve oranı çok çok düşük.” Kamudan ihraç edilip itiraz edenlerin durumlarını değerlendirmek üzere yeni komisyonlar oluşturup yeniden inceleme imkânı sağladıklarına işaret eden Canikli, “OHAL biterken KHK ile genel bir yetki alacağız. Ne zaman tespit edilirse edilsin, bunların düzeltilmesinin önünü açacak bir yetkiyi idareye vereceğiz” dedi.

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