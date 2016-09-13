Başbakan Yardımcısı Canikli: Kamudan FETÖ iddiasıyla yanlışlıkla atılanlara geri dönme imkanı doğdu

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından başlatılan Gülen cemaatine yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak, hata sonucu kamudan atılanların tespiti yapılır yapılma görevlerine geri dönebileceklerini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre; Kurban Bayramını memleketi Giresun'da karşılayan Canikli, Valilik bayramlaşma programının ardından AKP İl Binasında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Başbakan Yardımcısı Canikli burada yaptığı konuşmada, 50 binden fazla kişiyi kamudan attıklarını belirterek, "Hata yapmamak için çok titiz davranıyoruz bir kişinin bile adaletsizliğe uğramaması için çok hassasiyetle hareket ediyoruz" dedi.

"Bu mücadele büyük mücadele tereddüt etmemek gerekiyor kardeşlerim, tereddüt edemezsiniz. Atılması gereken bir adım varsa ne olursa olsun, neye mahal olursa olsun o adımın atılması gerekiyor" diyen Canikli, " Şu veya bu nedenle tereddüt ederseniz kan kaybedersiniz, alan kaybedersiniz, pozisyon kaybedersiniz hiç tereddüdümüz yok. Bakın Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan edilmesi noktasında karşı çıkanlar oldu içeride ve dışarıda 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ama hızlı karar ala bilmemiz için bizim OHAL ilan etmemiz ve OHAL çerçevesinde Kanun Hükmündeki Kararnameleri (KHK) çıkarmamız gerekirdi. Normal yollardan biz bu mücadeleyi belki yıllarca sürdürmemiz gereke bilirdi ama bir yangın var o yangının söndürüle bilmesi gerekiyordu OHAL ilan ettik ve KHK ile çok hızlı bir şekilde özellikle Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 40 yılda yerleştiği bu alanlardan kazımak için inanılmaz bir şekilde mücadele ediyoruz. En son çıkarılan kararname ile 50 binden fazla FETÖ mensubunu kamudan attık" ifadelerini kullandı.

Canikli, "Bir kişinin bile adaletsizliğe uğramaması için çok hassasiyetle hareket ediyoruz. Bütün bu titiz yaklaşımımıza rağmen yanlış bir işlem yapılmışsa bir tane bile yanlış işlem yapılmışsa onları da düzelteceğiz, düzeltme yollarımızda açık bunu çok net bir şekilde buradan ifade ediyoruz. Şuana kadar kendisinin Fetullahçı Terör Örgütüne mensup olmadığı halde yanlışlıkla kamudan çıkartıldığı noktasında talepler var. O talepler ileride valiliklere de yapılabilir ve nereden gelirse gelsin hangi siyasi partiden gelirse gelsin ciddiyetle bir kişinin bile haksız bir şekilde bir muameleye maruz bırakılması bir vebaldir bu vebale de biz girmek istemiyoruz" diye konuştu.

"Düzeltme yapılmada zaman yok"

Kamudan yanlışlıkla atılanların düzeltmesinin yapılması için her hangi bir süre kısıtlaması bulunmadığı söyleyen Canikli şöyle devam etti.

"Şuana kadar gelen bilgiler çerçevesinde söylüyoruz hata payımız çok düşük olduğunu görebiliyoruz. Bu şekilde gelen talepler sınırlı ve onlar içerisinde de düzeltmeler yapıyoruz ve bu düzeltmelerde de bir süre sınırlamamız yok sonuna kadar ne zaman tespit etmişsek düzelteceğiz. Yani efendim şu kadar süre içerisinde başvurun eğer başvurmazsanız hakkınız yanar gibi bir yöntem izlemiyoruz. Eğer hata varsa o hatayı ne zaman tespit edersen hatayı düzelteceğiz ondan yana hiç kimsenin kuşkusu olmasın."

KHK ile kapatılan 53 Özel Okulun hata sonucu kapatıldığını ve yeni KHK ile tekrar açıldığını ifade eden Canikli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

"Bu konuda bakın daha öncesi KHK ile kapattığımız özel öğretim kurumunu FETÖ'cü olduğu için o gerekçeyle KHK ile kapattığımız 53 tane özel öğretim kurumunu daha sonra yaptığımız çalışmalarda ilgi ve bağlantıları olmadıkları anlaşıldı en son KHK ile onları sahiplerine iade ettik. Kompleksimiz yok olabilir minimumda olsa en azda olsa hata insana mahsustur"

