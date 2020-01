Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı, Uludağ Üniversitesi'nde tanıtıldı

BURSA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin ilk en kapsamlı bilgi portalı olma özelliği taşıyan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP), Bursa\'da ilk kez Uludağ Üniversitesi\'nde (UÜ) düzenlenen etkinlikle tüm paydaşlara tanıtıldı.

Tanıtım etkinliğine Bursa Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Latif Deniz, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, akademisyenler, kamu ve sanayi kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Portal, proje koordinatörü Recep Uzungil tarafından katılımcılara detaylı olarak anlatıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, dünyadaki eksenin artık batıdan doğuya kaydığı belirtti. Bu coğrafyada kendi ayakları üzerinde durmak isteyen bir milletin artık kendi göbeğini kendisinin kesmesi gerektiğini vurgulayan Vali Yardımcısı Ak, şöyle dedi:

\"Yüksek katma değerli ürün üretimi konusunda hakikaten hak ettiğimiz çıtayı yakalamamız gerekiyor. Bunun yolu da bilimden ve araştırmadan geçiyor. Araştırdıklarımızı projeye, projeyi de daha sonra ürün ve katkı olarak alana sürerek hedeflerimize ulaşabiliriz. Eskiden, başımıza icat çıkarma derlerdi. Şimdi ise farklı şeyler söylemeyi, yeni şeyleri ekonomik alana kazandırma anlamında bu eylemleri desteklememiz lazım. Ben de sizlere destek vermek için buradayım. Kapımız her zaman açık. Her türlü destek ve yardım için Bursa Valiliği olarak yanınızdayız. Bu portal sayesinde Anadolu tabiriyle söylemek gerekirse adeta Türkiye genelinde bir harman yeri olacak. Bu platformda fon yöneticisi de sanayi kuruluşu da araştırma merkezi temsilcisi de buluşacak. Uzaklar yakın olacak. Bu belli dostluklara ve belli işbirliklerine zemin oluşturacaktır. Eğer Türkiye bir yere varacaksa bunu bölgelerdeki küçük ölçekli il ve ilçelerden bekleyemeyiz. Bursa, bu işi en iyi değerlendirebilecek olan bölgelerden birisidir. Bundan sonra çok daha güzel şeyler üreteceğimize inanıyorum\"

2023 HEDEFLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık ise portalın Ar-Ge paydaşlarını birbirine bağlayacağını ve işbirliğini daha da aktif hale getireceğini vurguladı. Gerçekleştirilen toplantıların teknolojik kalkınmanın temelini ve üniversite sanayici işbirliğini hızlandıracağını belirten Prof. Dr. Mehmet Kanık, \"2015 yılında hayata geçirilen KÜSİ planı, 2023\'e giden yolda hızlı yürümeyi sağlayan ve Türkiye\'nin teknolojik hedeflerine giden önemli bir kilometre taşıdır. Yine 2016 yılı Ar-Ge reform yılı olarak ilan edildi. Bu yıl tasarım ilk defa Ar-Ge kapsamına alındı. Bu sürecin devamı olan ve KÜSİ Eylem Planı\'nın gereği olan KÜSİ Portalı faaliyete geçirilmiş oldu. Bizler de ilk ağızdan bu programı dinleme şansı yakaladık. Üye olmayan tüm tarafları bir an evvel bu portala üye olmaya davet ediyorum\" diye konuştu.

\'ARTIK İLERLEMENİN ZAMANI GELDİ\'

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KÜSİP Proje Koordinatörü Recep Uzungil de Türkiye\'de Bakanlık vasıtasıyla uzun bir süredir sanayi altyapısının kurulduğuna dikkat çekti. Yolculuğun küçük sanayi sitelerinden başladığını kaydeden Uzungil, \"Organize sanayi, endüstri bölgeleri ve teknoloji transfer ofisleri ile ülkemiz artık bir noktaya geldi. Artık bundan bir adım daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Bu konuda hepimiz aynı düşünüyoruz. Orta gelir tuzağına düştüğümüz söyleniyor. Bunu aşmanın yolu bize göre ya akademik bilginin endüstriye aktarılması gerekiyor ya da endüstri için akademik bilginin üretilmesi gerekiyor. Bizler de Bakanlık olarak bu portal sayesinde işleri hızlandırmak istiyoruz. İşin tüm özeti budur\" ifadelerini kullandı.

Uzungil, açılış konuşmalarının ardından portal hakkında tüm katılımcılara detaylı bir sunum gerçekleştirdi.



