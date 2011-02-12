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Yaşam

KAMU KURUMLARINA 6 BİN 447 ADAY YERLEŞTİ ANKARA (A.A)

12 Şubat 2011 20:41

-KAMU KURUMLARINA 6 BİN 447 ADAY YERLEŞTİ ANKARA (A.A) - 12.02.2011 - Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarına 6 bin 447 aday yerleştirildi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Sonuçlara göre, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 6 bin 447 aday yerleşti.  Yerleştirme işlemine, ortaöğretim düzeyinde 778 bin 579 aday başvurdu, bu adaylardan 529'u yerleşti. Önlisans düzeyinde başvuran 327 bin 793 adaydan bin 696'sı; lisans düzeyinde ise 229 bin 552 adaydan 4 bin 222'si yerleştirildi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden ''T.C. Kimlik Numaraları'' ve ''şifreleri'' ile öğrenebilecek. Yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

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