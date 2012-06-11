Kamu bankasından aldığı fabrika ’kaçak’ çıktı

Malatya’da bir kamu bankasından ihale usulü ile aldığı fabrikanın yapı ruhsatının olmadığını öğrenen işadamı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya’da bir gezi sırasında rastladığı istiridye mantarı üretimini görünce, bunu memleketinde üretmek için harekete geçen Malatyalı işadamı emekli öğretmen Dursun Yiğit, icralık olduğu için bir bankanın Malatya Şubesi tarafından satışa çıkarılan 9 bin metrekarelik fabrikaya talip oldu. İhalede 350 bin lira teklif veren Yiğit, 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikayı satın aldı. Yiğit, 200 bin liralık da yatırım yaparak istiridye mantarı üretimine geçti.



‘İflasın eşiğine geldim’



Mantar üretimi için izin gerekmediğini, ancak piyasaya sunulması için paketleme izni gerekli olduğunu belirten Yiğit, Malatya Tarım İl Müdürlüğü’ne paketleme izni için başvurdu. İzin için Dursun Yiğit’ten işletme ruhsatı istendi. Bunun üzerine 2’nci OSB Müdürlüğü’ne başvuran Yiğit, fabrikanın yapı ruhsatının olmadığını öğrendi. İşletme ve yapı ruhsatının olmaması nedeniyle, ürettikleri istiridye mantarlarını piyasaya süremediğini ve sıkıntıya düştüğünü belirten Dursun Yiğit, bankanın ilana ’satılık fabrika’ diye çıktığını ve kamu bankası olması nedeniyle de her türlü resmi işlemlerin tamam olacağını düşündüğünü söyledi.

Yiğit aldığı fabrikanın 2004’de tamamlandığını, ancak bugüne kadar kaçak çalıştığının anlaşıldığını ileri sürerek, kamu bankasının kendisine göz göre göre kaçak bir fabrikayı sattığını iddia etti. Olaydan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bankayı sorumlu tutan Yiğit, aylık zararının 25 bin liraya vardığını savunarak, “7 aydır bu zararı çekiyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Ne ürünleri, ne de binayı satabiliyorum. Sermayemi bitirdiler, iflasın eşiğine geldim” dedi.