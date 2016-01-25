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Dünya

Kamerun'da Boko Haram'dan intihar saldırısı

İlk belirlemeler göre 29 kişi hayatını kaybetti

25 Ocak 2016 19:28

Kamerun'un kuzey sınırında Boko Haram örgütü tarafından düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

CNN Türk'ün haberine göre Makary Bölgesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Boko Haram örgütüne mensup üç militan, ülkenin Nijerya sınırında bulunan Uzak Kuzey Bölgesi'ndeki Logon et Chari'de yer alan Bodo çarşısında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Üçlü intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 29 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu kaydedildi.

Bölgedeki jandarma birlikleri komutanlarından Albay Nomo Jean Claude yaptığı açıklamada, saldırıların eş zamanlı gerçekleştiğini ve intihar eylemcilerinin Nijerya'daki Boko Haram örgütü üyesi olduğunu aktardı. 

Kamerun yaklaşık iki yıldır Boko Haram'ın sivilleri hedef alan saldırılarına sahne oluyor. Uzmanlar, örgütün savaş ilan ettiği Kamerun, Çad, Nijer ve Benin'den intikam almaya çalıştığını ifade ediyor. Çad, Nijer, Nijerya, Kamerun ve Benin, Boko Haram ile mücadele kapsamında Ortak Çok Uluslu Müdahale Gücü (MNJTF) oluşturmuştu.

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