Kamerun'u bombalar sarstı



Güvenlik yetkililerinin açıklamalarına göre, bombalı saldırılar Kamerun'un kuzeyindeki Kerawa kentinde meydana geldi. Bir pazar yerine düzenlenen ilk saldırıyı kısa bir süre sonra yine aynı kentte yer alan bir askeri kampa düzenlenen ikinci bombalı saldırı izledi. Kampta terör örgütü Boko Haram'la mücadele amacıyla kurulan birliklerin kaldığı belirtildi.

Saldırılarda 143 kişi de yaralandı. Fransız Haber Ajansı (AFP) ölü sayısını 30 olarak duyurdu. Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Boko Haram tarafından düzenlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Boko Haram tehdidi yayılıyor

Ağırlıkla Nijerya'nın kuzeydoğusunda eylem düzenleyen Boko Haram, son dönemde komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'deki saldırılarıyla dikkat çekiyor. Aralarında Kamerun'un da bulunduğu bazı Afrika ülkeleri bir süre önce Boko Haram ile mücadele kapsamında ortak çok uluslu müdahele gücü oluşturmuştu.

Kamerun'un kuzeyinde temmuz ayında düzenlenen intihar saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetmişti.