Boko Haram'dan bombalı saldırı; 28 ölü

Boko Haram militanları, bugün Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde bir camii yakınlarına bombalı saldırı gerçekleştirerek en az 28 kişiyi öldürdü.

Nigerian Times'ın haberine göre, Buraburin sakinlerinin bölgedeki bir camiinin etrafında toplanmaya başladığı sırada patlatılan bombanın, Pazar günü Boko Haram militanlarınca gerçekleşen bir başka ölümcül saldırı sırasında bölgeye yerleştirildiği düşünülüyor.



Kathleen Kamstra'nın DHA'da yer alan habere göre, pazar günü de, yine Maiduguri kentinin Dawari Köyü'nü kamyonlarla basan Boko Haram militanları, köyde yaşayan 21 kişiyi öldürmüştü.