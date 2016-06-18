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Kameralar çekti, dünya gördü, devlet görmüyor; Cihangir saldırısında tek gözaltı yok!

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda çok sayıda kişi darp edilmişti

18 Haziran 2016 18:31

İstanbul Cihangir'deki Velvet İndieground Records adlı mekânda Radiohead etkinliğine ramazan ayında alkol içtikleri gerekçesiye bir grup tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir gözaltı yapılmadı.

Çok sayıda kişinin darp edildiği dün akşam saatlerinde gerçekleşen saldırı kameralar tarafından kayda alındı. Ulusal basın ve dünya medyasında da gündem olan saldırının bazı failleri kamera kayıtlarında görülmesine rağmen, emniyetin herhangi bir işlem yapmaması tepkiye yol açtı.

Saldırıya uğrayan plakçı dükkânının sahibinin Koreli Seogu Lee olduğu ortaya çıktı. Saldırganlar Seogu Lee'yi de darp ederken, Koreli esnaf, yapılan tüm bu olaylardan sonra bugün dükkânını ağlayarak kapattı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Misbah Demircan, saldırı sonrası kişisel Twitter hesabından bir kınama mesajı paylaştı. Ancak olayın "ramazan ayı ve oruçla ilişkilendirilmemesi gerektiğini" savunan Demircan, "İçinde şiddet olan bütün eylemler gibi, Firuzağa'da yaşanan olay da tasvip edilemez. Kınıyorum. Tahrik, mekândan yapılan kayıt, olayın oruçla ve yaşam tarzıyla ilişkilendirilmesi ve servisi toplumsal barışa planlı suikasttır" ifadelerini kullandı.

 

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