‘Kamera Elinde Geleceğin Cebinde’ Kısa Film Yarışması’nın son başvuru tarihi uzatıldı

İstanbul, 28 Eylül (DHA) – Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nin (TSPB), tasarruf ve yatırım bilincini aşılamak amacıyla düzenlediği, bu sene dördüncüsü düzenlenen, “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması için başvurular 23 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Dört yıldır Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen yarışma, bu yıl toplumsal bir meseleye olan tasarruf bilincine parmak basıyor. “Küçük birikimler, büyük mucizeler yaratır” sloganıyla duyurulan kısa film yarışması, toplumda finansal bilincin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle düzenleniyor. Birikimlerin finansal alanda yatırımlara dönüştürülmesinin önemini en güzel şekilde anlatan filmler, TSPB tarafından para ödülü ve çeşitli hediyeler kazanacak.

Başvuruların www.kameraelindegelecegincebinde.com adresi üzerinden yapılabileceği yarışmaya cep telefonuyla çekilen videolarla da katılmak mümkün.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin bu tarihe kadar, küçük birikimlerle geleceği inşa etmenin, düzenli para biriktirme ve yatırım yapmanın ve birikimi finansal araçlarda yatırıma dönüştürerek geleceği güvence altına almanın önemini anlatan ve 3 dakikayı aşmayan filmleri ile yarışmaya katılabilecekler.

18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Yarışma sonucunda birinci 12 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 7 bin 500 TL’lik para ödülü kazanırken; ilk 10’a giren yarışmacılara TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Mavi Lale Kart Üyeliği hediye edilecek. Ayrıca, ilk üçe giren katılımcılar dokuz aylık Sinemia üyeliği kazanacak.

Kısa filmler, TSPB Başkan Vekili Dr. M. Berra Doğaner, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Çetinkaya, TSPB Finansal Eğitim Çalışma Komitesi Başkanı Attila Köksal, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol, BirGün Gazetesi Yazarı ve Sinema Eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel ve Hürriyet Gazetesi Sinema ve Spor Yazarı Uğur Vardan’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.