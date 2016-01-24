Pankreas kanseri sebebiyle önceki gün 76 yaşında hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Kamer Genç için Kartal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Tunceli'de toprağa verilecek

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Aile defin işleminin gecikmesini istemediği için Meclis'te tören yapılmayacak. Genç, pazartesi günü vasiyet ettiği gibi Tunceli'de toprağa verilecek.

Kamer Genç, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu; teşhisin ardından bir süre ABD'ye gitmiş, Türkiye'ye döndükten sonra durumu yeniden ağırlaşınca Temmuz ayında tekrar hastaneye kaldırılmıştı.

Vasiyeti yerine getirildi

Genç, ölümünden 4 gün önce “Bana bir şey olursa, beni Türk bayrağına sarın ve Tunceli’ye gömün” vasiyetinde bulunmuştu. Genç'in Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi törenin gerçekleştirileceği alana getirildi.

Kılıçdaroğlu: Rüzgara karşı yürüdü

Kemal Kılıçdaroğlu, Kamer Genç ile ilgili son ziyaretini şöyle anlattı:

“Doktorlar birkaç saat içinde hayatını kaybedebilir demişti. Öyle de oldu. Dik duruşu vardı. En renkli siyasetçilerden birisiydi. Nazım’ın rüzgara karşı yürüyen pozu var ya o da siyasette rüzgara karşı yürüyordu. Acılarımıza sürekli farklı anlamlar katarak devam ettirebiliriz. Tıpkı Uğur Mumcu gibi. Onu da unutmayacağız.”