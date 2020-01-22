TBMM'de 6 dönem boyunca çeşitli partilerde milletvekilliği yapan Kamer Genç, ölümünün 4. yılında mezarı başında anıldı.

Genç'in doğum yeri olan Nazımiye ilçesine bağlı Ramazan köyündeki aile mezarlığında düzenlenen anma programı, saygı duruşu ile başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genç'i anmak için gönderdiği mesajın okunması ile devam eden programda bir konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2016 yılında yaşamını yitiren Genç'i unutmadıklarını ve her yıl mezarı başında andıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından da eski Tunceli Milletvekili Genç'in vefatının dördüncü yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları belirtti:

"Haksızlığa karşı büyük mücadeleler veren, daima haklının ve halkının yanında yer alan, karanlıkta kalan yolsuzlukların üzerine elindeki fener ile yürüyen cumhuriyet ve demokrasi sevdalısı #KamerGenç'i aramızdan ayrılışının 4. yılında saygı, rahmet ve özlemle anıyorum"