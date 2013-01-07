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Politika

Kamer Genç, Köşk'e aday olacağını açıkladı

CHP'li Kamer Genç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da aday olacağını şimdiden söylediğini belirtti

07 Ocak 2013 18:53

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Genç, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da aday olacağını daha şimdiden söylediğini belirterek, "Sayın Genel Başkan'a söyledim. Eğer parti bir aday çıkaracaksa, tabi çıkarsın. Ancak ben de aday olacağım. Mevcut sisteme göre aday olmak için 20 vekilin imzası gerekiyor. Ben de milletvekiliyim. 19 imza daha bulacağıma inanıyorum" dedi.


'Devleti en iyi bilenlerdenim'


32 yıllık siyaset hayatı olduğunu hatırlatan Genç, "Daha önce de 15 sene Danıştay Tetkik Hakimliği, savcılığı yaptım. 6 yıl il denetimde çalıştım. Yani maliyeyi de idareyi de biliyorum. TBMM'de pek çok komisyonda görev yaptım. Devleti en iyi bilenlerden biriyim" diye konuştu.

Kamuoyunun da kendisini "iyi tanıdığını" kaydeden Genç, hemen her hafta ülkenin başka bir yerine seyahat ettiğini, halkın kendisine güvenini gördüğünü belirterek, "Memlekette Cumhurbaşkanı olarak sadece Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül mü var? Bunlar zaten 11 yıldır üst düzey kademelerde ülkeyi yönetiyorlar. Rejimi dönüştürdüler, demokrasiyi götürdüler, ülkeyi bölünmenin eşiğine getirdiler. Ben bunlardan rahatlıkla kurtarırım ülkeyi" diye konuştu.

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