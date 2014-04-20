Kamer Genç, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gönüllü oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'nin ardından dün de milletvekilleriyle bir araya geldi, seçim sonuçları değerlendirildi. Parti Genel Merkezi'nde toplanan CHP Meclis Grubu toplantısı yedi saat sürdü. Toplantıda sadece seçim değerlendirmesi değil, Cumhurbaşkanlığı seçimi de değerlendirildi ve ağırlıklı olarak ''cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayımızı çıkaralım'' görüşü benimsendi. Toplantıda söz alan Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıkladı.

Antalya il örgütüne istifa çağrısı

Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın, ''Yerel seçimlerde çılgınca hatalar yapıldı. Parti tazelenmeli'' çıkışının ardından gerçekleşen toplantıda, gözler Baykal'daydı. Deniz Baykal konuşmadı ancak söz alan Antalya milletvekilleri, Antalya'da yanlış adayla seçime gidildiğini savunarak il örgütünün istifasını istedi.

Kurultaya gidilebilir

Bazı vekillerin kurultay çağrısı da yaptığı toplantıda, CHP Lideri talep olması halinde küçük kurultaya gidilebileceği sinyali verdi.

'Herkes beni köşkte görmek istiyor’

Toplantıda söz alan Kamer Genç, Cumhurbaşkanlığı’na aday olmak istediğini belirterek, “Yurtiçinde yurtdışında nereye gitsem herkes beni Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor. AKP’nin hakkından ben gelirim. Partim izin verirse aday olmak istiyorum. Seçimi alacağıma da inanıyorum” dedi.