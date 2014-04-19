CHP Parti Meclisi'nde 'sağa açılım' ve cemaatle işbirliği algısına eleştiri

CHP Parti Meclisi’nde ‘sağa açılım’ ve cemaatle işbirliği algısına yönelik eleştiriler yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerden sonra PM’yi ilk kez toplayarak seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantıda, Metropol Araştırma Şirketi’nden Özer Sencar, seçim sonuçlarıyla ilgili il il analiz yaptı. Cumhuriyet gazetesinden Ayşe Sayın’ın haberine göre, Sencar AKP’nin seçimlerde “oy kaybettiğini” belirtirken MHP’nin oyunu artıran parti olduğuna dikkat çekti. Sencer, CHP’nin ise oylarını koruduğunu bildirdi. Toplantıda ayrıca yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın da MYK raporuna da giren seçim sonuçlarına ilişkin sunum yaptı. Sunumların ardından PM üyeleri sonuçlara ilişkin görüşlerini dile getirdi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda söz alan Çetin Soysal, seçimlerde cemaatle işbirliği algısı yaratıldığını ve parti yönetiminin buna bir tepki ortaya koymadığını ve bu algıya “sessiz kaldığı”nı, bu durumun sol çevreleri ürküttüğüne dikkat çekti. Yolsuzluklarla ilgili tapelerin seçim meydanlarında dinletilmesine de dikkat çeken Soysal, yolsuzlukların üzerine gidilmesinin doğru olduğunu, ancak Başbakan Tayyip Erdoğan’ın bu tapelerin “hukuk dışı dinlemeler” yoluyla elde edilmesinden de “mağduriyet” yarattığına dikkat çekti. Soysal, “Adnan Menderes’liğe soyunmuştu ve kendisinin onunla özdeşleştiği algısı yaratmıştır” görüşünü dile getirdi. Seçim sürecindeki temel hatalardan birinin de aday adaylığı sürecinin uzun tutulması olduğunu belirten Soysal, “7 ay aday adaylığı süreci, 1 ay adaylık süreci yaşanmıştır, aday adaylığı sürecinin bu kadar uzun sürmesi örgütlerde ve adayların motivasyonunu, heyecanını yitirmesine neden olmuştur” eleştirisi yöneltti.

Toplantıda söz alan Murat Karayalçın ise seçim sürecinin değerlendirilmesi ve bundan sonra izlenecek politikaların tartışılması, parti örgütlerinin bu konudaki eğilimlerinin ortaya çıkması, ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili bir strateji belirlenmesi için hızla bir “küçük kurultay” toplanmasını önerdi.

Oyan ve Güler tartıştı

Toplantıda, İzmir milletvekilleri Oğuz Oyan ile Birgül Ayman Güler arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre Oyan, Birgül Ayman Güler’in partiden istifa edip DSP’den aday olan Hakan Tartan’ı ziyaret etmesine tepki göstererek “Seçimlerde başka partiye çalıştınız” dedi. Oyan, “Hakan Tartan’a gitmek ihanettir. Benim de istemediğim adaylar oldu ama hepsine gittim çalıştım. Burada önemli olan partinin başarısıdır. Bu görüntü hoş olmadı” dedi. Güler ise “İhanet ithamını çok ağır buluyorum. Hakan Tartan’ın bu partiye emeği vardır, ben de onun için sadece ziyarete gittim” savunması yaptı. Bunun üzerine Oyan, “Ziyaret yapıyorsanız da kapalı kapılar ardında olur duyulmaz. Ama verdiğiniz görüntü, kendisine destek verdiğiniz şeklinde” diye karşılık verdi.

CHP’de dün geç saatlerde sona eren PM’nin ardından Kılıçdaroğlu, bugün de milletvekilleri ile genel merkezde toplantı yaparak seçim sonuçlarıyla ilgili öneri ve eleştirilerini dinleyecek.