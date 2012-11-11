Kamer Genç: Çiçek, Erdoğan'dan korktuğu için konuşamadı

CHP Milletvekili Kamer Genç, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, Başbakan Erdoğan'dan korktuğu için dün TBMM Genel Kurulu'nda Atatürk'ü anma töreninde kürsüye çıkamadığını söyledi.

CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, ''Bütün milletin içine ateş düşmüş, 17 asker şehit olmuş. Başka bir ülkede olsa, o ülkede yas ilan edilir. Tayyip Erdoğan'ın, bir çocuğu ya da sizin bir çocuğunuz ölseydi, yas ilan edilirdi. Bu ne utanmazlık, duyarsızlık'' dedi.

Genç'in, ''Bakanda da grup başkanvekilinde de kişilik yok'' sözleri tartışmaya neden oldu.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli'nin, kürsünün önüne gelerek tepki göstermesi üzerine Genç, ''Kişilik varsa, karar ver'' dedi.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut da Genç'i temiz bir dille konuşması yönünde uyardı.

''Özgürce, bağımsızca karar vermek lazım'' diyen Genç, Canikli'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşamadığı için Genel Kurul çalışmalarının devam edip etmemesi konusunda karar veremediğini iddia etti.

Genç, ''Milli yas ilan edilmesi gereken bir konuda, Tayyip Erdoğan nerede?'' diye sordu.

AKP'li milletvekilleri Genç'e tepki gösterirken, AKP Samsun Milletvekili Ahmet Yeni, 'Sana ne'' diye bağırdı.

''Ben sorarım. Benim verdiğim vergiler ile karısını, çocuklarını toplamış, en lüks saraylarda yaşıyor'' diyen Genç, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in, Başbakan Erdoğan'dan korktuğu için dün TBMM Genel Kurulu'nda Atatürk'ü anma töreninde kürsüye çıkamadığını iddia etti.

Canikli'nin, ''Sende vicdan var mı?'' dediği Genç, ''Bende var. Sen otur yerine'' dedi.

Genç, Yakut'un, ''terbiyeli konuşun'' uyarısı üzerine, ''Senden öğrenecek değilim'' sözlerini sarfetti.

Yakut'un, ''Benden öğreneceğin çok terbiye var. Geç yerine otur'' sözleri üzerine ise Kamer Genç, ''Bu Meclisi yönetecek kabiliyet yok sende'' dedi.

Sataşma gerekçesiyle kürsüye gelen Canikli, ''Böyle konuşan bir kişiye cevap vermek, muhatap almak gerekmez. Ama o kadar fütursuz, dengesiz saldırı sözkonusu ki çıkıp en azından söylediklerinin tamamen iftira ve yalan olduğunu söylemek istedim. Herhalde dünyada bir cümleye bu kadar yalanı sığdıran başka bir insan yoktur. Bize yaptığı hakaret ve iftiraları kat kat fazlasıyla kendisine iade ediyorum'' diye konuştu.

Kamer Genç, Erdoğan'ın, Atatürk'ü anma törenine katılmamak için seyahat süresini uzattığını iddia etti. AKP'li milletvekilleri bu sözlere tepki gösterdi.