Erdoğan: 10 Kasım'da olmamam suç mu!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yurtdışında olduğu için 10 Kasım törenlerine katılmamasıyla ilgili eleştirilere “Anayasal suç mu, yasal suç mu? Peki, ana muhalefet 29 Ekim törenlerine neden katılmadı?” diye yanıt verdi.

Endonezya ve Brunei ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Ben illa ABD sistemi olsun demiyorum. Öyle çalışalım ki, Türk sistemi olsun. Çok farklı sistemlerin bize faydalı yanlarını alalım. En ideali için karar verelim. Bugün biz cumhurbaşkanımızla uyum içindeyiz. Ama yarın aynı sıkıntı olmayacağı nereden belli” dedi.

Erdoğan’a Endonezya gezisinin son gününde Brunei'ye geçmesi yüzünden 10 Kasım törenlerine katılmaması konusundaki tartışmalar da soruldu.

Erdoğan, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Anayasal suç mu, yasal suç mu? Peki ana muhalefet 29 Ekim törenlerine neden katılmadı. Bu da resmi törendir. Ama muhalefeti orada göremedim."

‘Terörde idam tartışılabilir’

İdam cezası konusuna bir kez daha değinen Erdoğan, "Uluslararası camia AB’den ibaret değil. Mesela ABD, Çin, Rusya ve Japonya’da idam var. Siyasi suçlarla ilgili olarak değil ama terör ve ölüme sebebiyet verme kapsamında idamı tartışmak elbette mümkün olabilir" dedi.

Komisyona anlatacak mı?

Başbakan Erdoğan, Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun kendisini dinleme talebine de açık kapı bıraktı.

Erdoğan, "28 Şubat sürecindeki avukatım Hayati Yazıcı’yı dinlediler. Yine ihtiyaç olursa değerlendiririz" diye konuştu.

Obama'yla görüşme

Gazeteciler, Suriye konusunda ABD Başkanı Barack Obama ile ne konuştuklarını da Erdoğan’a sordu.

"Arkadaşlarımız kendi aralarında görüşecekler" diyen Erdoğan, "Daha sonra biz Başkan Obama ile belki telefonla, belki yüz yüze görüşeceğiz" diye konuştu.