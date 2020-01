Kamança üstadı Mark Eliyahu Türkiye’ye geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DAĞISTAN doğumlu kamança üstadı Mark Eliyahu, 1 Aralık’ta İstanbul’da konser verecek.

Ortadoğu ve Balkan ezgilerini müziğine yansıtan kamança üstadı Mark Eliyahu, Piu Entertainment organizasyonu ile 1 Aralık Cuma gecesi Zorlu PSM\'de sahne alacak. Son albümü Roads\'un tanıtım turnesi kapsamında İstanbul’a gelecek sanatçı, 150 yıllık kamançası ile hayranlarının karşısına çıkacak.

Ünlü besteci Piris Eliyahu\'nun oğlu olan Mark Eliyahu, 1999 yılında İsrail\'e yerleşti ve babasıyla birlikte \"The Spirit of the East\" albümünü yaptı. Filarmoni orkestrasıyla birlikte Nobel Ödülü gecesinde çalan ve dünyadaki birçok festivalde sahne alan müzisyen, enstrümanı kamançayı, \'\'Ruhumun sesi, bedenimin bir parçası\'\' olarak tanımlıyor. Mark Eliyahu, Türk kültürünün derinliğinden etkilendiğini de belirterek, Türkiye’ye her gelişinde gördüğü ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

(FOTOĞRAF)