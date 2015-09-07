Kamalak: Akan kanı durdurmaya kafa yorması gerekenler oy artırmanın telaşına düştü

Saadet Partisi’nin ‘1 Kasım Seçimlerine Hazırlık ve Planlama Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Mustafa Kamalak, 7 Haziran seçimlerinin üzerinden 3 ay geçtiğini, bu süreçte yaşananların ‘siyasi bir tiyatro'dan ibaret olduğunu öne sürdü. Kamalak, “Ne acıdır ki, 3 ay boyunca oynanan bu tiyatro, birlik ve kardeşliğimizi de kaybettirdi. Binlerce insanın işsiz kalmasına, binlerce esnafın kepenk kapatmasına, binlerce işyerinin iflasına neden oldu. ‘Akan kanı nasıl durdurabiliriz?', ‘Ülkede huzuru, barışı ve kardeşliği nasıl sağlayabiliriz?' diye kafa yorması gerekenler maalesef tam tersine, ‘Oylarımızı nasıl artırabiliriz?' telaşına düştüler. Sonuç 3 aylık bir fiyasko” dedi.

‘Erdoğan’ı ve AKP'yi uyarmıştık’

Kamalak, “Çözüm sürecinde de aynı kardeşlik vazifesini yaparak, Cumhurbaşkanı ve iktidara, ‘yapmayın' dedik. ‘Bu cadde çıkmaz sokak. Bu çözüm süreci değil, çözülme sürecidir' diye uyardık. Bu sürecin sonunda ya Türkiye bölünecek ya daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacağız' dedik” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, son 30 yılda PKK’yla mücadeleye 450 milyar dolar harcadığını söyleyen SP lideri, “Bu 450 milyar dolarla yeni bir Türkiye kurulurdu” dedi.

Kamalak şöyle devam etti: “Kaybeden biziz. Biz, her gün Kürtçe, Türkçe ağıtlar yakarken, birileri Tel Aviv'de, Washington'da, Londra'da viskilerini yudumlayarak İngilizce zafer şarkıları söylüyor. Uyardık, yine uyarıyoruz. IŞİD, Kandil, PKK, PYD, hepsi büyük planın küçük parçalarıdır. Coğrafyamız daha da bölünerek mikro devletçikler, kabile devletleri kurulmak isteniyor. Asıl plan büyük İsrail projesidir. Büyük Ortadoğu projesidir. Büyük İsrail planının nihai hedefi ise Türkiye'nin parçalanması, büyük İsrail devletinin kurulmasıdır. Bu karanlık mihraklara cevabımız, inadına kardeşlik, inadına beraberliktir.”

‘Bu fotoğraf, Türk

dış politikasının iflasının şahididir’

Saadet Partisi Genel Başkanı Kamalak, savaştan kaçan mültecileri taşıyan botun batması üzerine cansız bedeni kıyıya vuran Suriyeli Aylan Kurdi'nin cansız bedeninin fotoğrafını salondaki partililere göstererek şöyle seslendi:

“Şu resme bakın! Cesedi sahillerimize vurmuş bir bebek. Bu tablo sadece insanlığın değil, fakat aynı zamanda Türk dış politikasının da iflas ettiğinin canlı şahididir!”

Kamalak, “Keşke biz haksız çıksaydık da Suriye'de 300 bin insan ölmeseydi. 8 milyon Suriyeli yerini yurdunu terk etmeseydi. Bunlardan iki milyonu Türkiye'mize gelip İstanbul'un, Ankara'nın sokaklarında dilenmek zorunda kalmasaydı” diye konuştu.