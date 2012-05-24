Kalsiyum hapı kalp krizi riskini artırır mı?



James Gallagher

BBC News Sağlık ve Bilim Muhabiri

Heart dergisinin yayımladığı çalışma kalsiyum haplarının "dikkatli kullanılması gerektiğine" işaret ediyor.

Uzmanlar kalsiyum içeren dengeli bir diyetin daha iyi bir strateji olduğunu vurguluyor.

Heidelberg'deki Alman Kanser Araştırmaları Merkezi'nden araştırmacılar, on yıldan fazla bir süre boyunca 23,980 kişiyi gözlem altında tuttular.

Kalsiyum takviyesi alanlar arasındaki kalp krizi vakalarıyla, kalsiyum almayanlar arasındaki kalp krizi vakası sayılarını karşılaştırdılar.



'Dikkatli kullanım gerekli'



Hiçbir takviye hapı almayan 15,959 kişi arasında 851 kalp krizi vakası meydana geldi.

Fakat çalışma boyunca kalsiyum takviyesi alanların kalp krizi geçirme riski yüzde 86 oranında daha fazlaydı.

Araştırmacılar kalp krizi riskinin "kalsiyum takviyesi alanlarda somut biçimde arttığını ve dikkatli kullanılması gerektiğini" söylüyor.

Ancak Sağlık Takviyesi Bilgi Servisi'nden Dr. Carrie Ruxton "Osteoporoz, kadınlar için ciddi bir mesele ve tek bir hatalı araştırmaya dayanarak kadınların kalsiyum takviyesi almayı kesmelerini söylemek, bilimciler açısından bir sorumsuzluk" diyor ve "özellikle kalsiyum, D vitamini ve kemik sağlığı arasındaki bağ, Avrupa Gıda Güvenliği Dairesi'nce (EFSA) doğrulanmışken." diye ekliyor.

İngiliz Kalp Vakfı (BHF) da, doktor reçetesiyle kalsiyum hapı alan hastaların takviyeye devam etmesi gerektiğini belirtiyor.

Vakıf hastaların endişelendikleri takdirde doktorlarıyla görüşmeleri gerektiğini de ekliyor.



'Güvenli değil'



Aynıvakıftan kalp hastalıkları yüksek hemşiresi Natasha Stewart, "Bu araştırma kalsiyum takviyesi alanlar arasında kalp krizi geçirme riskinin daha yüksek olabileceğine işaret ediyor" diyor.

Ancak Stewart, bunun, kalsiyum takviyelerinin kalp krizine neden olduğu anlamına gelmediğini de belirtiyor.

Natasha Stewart'a göre "Kalp sağlığı ile kalsiyum takviyesi ilaçları arasındaki ilişkiye ışık tutacak daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Örneğin osteoporoz hastaları açısından, takviyelerin potansiyel riskinin, faydasından daha yüksek olup olmadığına karar vermeliyiz" diyor.

Yeni Zelanda Auckland Üniversitesi araştırmacıları Ian Reid ve Mark Bolland da, "Kalsiyum takviyesinin güvenli ve özel bir faydasının olmadığına dair kanıtlar giderek güçleniyor" diyor.

Araştırmacılara göre, bu mikro besinin hastalara verilmesi teşvik edilmemeli; bunun yerine insanların kalsiyumu uygun ve dengeli bir beslenme yoluyla almaları tavsiye edilmeli.

Araştırmacılar, "Kalsiyum haplarını, menopoz sonrası kemik kaybı sorununa ucuz bir çare olarak düşünmek yerine, yeniden dengeli bir diyetin önemli bileşeni olarak görmeliyiz" diyorlar.

İngiltere Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise, makalenin tümü yayımlandıktan sonra, çalışmayı dikkatlice inceleyeceklerini ifade ediyor.

"İnsanların büyük çoğunluğunun kalsiyum takviyesi almaya ihtiyacı yok" diyen sözcü, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeninin, kalsiyum da dahil, ihtiyaç duyulan tüm gıda desteğini sağlayacağını vurguluyor.

Bakanlık sözcüsü, "Süt ve süt ürünleri, soya içeceği gibi güçlendirilmiş süt ürünü alternatifleri ile yeşil yapraklı sebzeler iyi kalsiyum kaynağıdır" diye ekliyor.