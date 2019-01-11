Kalpazanlıktan tahliye oldu, avukatına sahte para verdi

Kayseri'de avukatlık yapan Metin Polat, kalpazanlık yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tahliye olan müvekkilinin kendisine sahte 100 TL verdiğini öne sürdü.

Kayseri Barosu avukatlarından Metin Polat'ın, 'kalpazanlık' suçundan tutuklu yargılanan müvekkili, mahkeme kararıyla tahliye edildi.

Polat, tahliye ettirdiği müvekkilinin kendisine verdiği vekalet ücreti içinde yer alan 100 TL'lik banknotun sahte olduğunu ileri sürdü. Avukat Polat, sahte banknotu, "Kalpazanlıktan tahliye ettirdiğim müvekkilim sağ olsun beni es geçmemiş! Vekalet ücretinin arasına sahte 100 TL'yi sıkıştırmış" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.