Kalpazan çetesinin 'darphane'sinden çıktı: Dolar, Euro, Arap ülkeleriyle Avrupa'ya vize, TAPDK!..

İstanbul’da çökertilen kalpazan çetesinin gizli Atatürk figürlü lira ile UV ışını altında görülebilen güvenlik özelliklerine sahip dolar ve Euro’nun yanı sıra Avrupa ve Arap ülkelerine ait vize belgeleri, egzoz pulu, TAPDK bandrol ve kimlik kartı bastığı belirlendi.

Milliyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığı’na gelen ihbar üzerine Başakşehir ve Zeytinburnu’nda yapılan operasyonlarda her türlü sahte para ve kıymetli evrakın sahtesini üreten kalpazanlık çetesi çökertildi. Şebeke sadece Türkiye’nin değil, Kanada, Yunanistan, İtalya, Almanya ve ve Arap ülkelerine ait önemli belgelerin de sahtelerini üretmişler. Ele geçirilen malzemeler arasında sahte dolarlar, orjinalinden ayırt edilemeyen vize belgeleri, bandroller, egzoz pulları, baskı makineleri ve sadece darphanelerde kullanılan özel aletler de var...

Milyonlarca lira ve dolar

Şebekeden ele geçirilen malzemelerden bazıları şöyle: 4.800.000 ABD doları değerinde 100 ABD doları için özel ölçeklendirilmiş, UV ışığı altında görünen güvenlik özellikleri ile gizli filigranları basılmış 8.000 sayfa sahte para basım kâğıdı, 2.250.000 TL değerinde 100 TL ve 7.560.000 TL değerinde 200 TL banknot basımı için özel ölçeklendirilmiş, UV ışığı altında görünen 200 TL güvenlik özelliği, güvenlik bandı, gizli Atatürk figürü basılmış 6300 sayfa A4 ebadında sahte para basım kâğıdı

25 bin 200 adet, çeşitli Arap ülkelerine ait vize belgeleri, 26 bin 400 adet tekel ürünlerine ait TAPDK bandrolleri, 1.300 adet Norveç’e ait boş kimlik ve oturma belgesi, 6 adet İtalya kimlik belgesine ait baskı kalıpları, 330 adet Kanada ülkesine ait sahte boş kimlik belgeleri, 2800 adet Fransa pasaportuna ait güvenlik hologrami basılı halde yapışkanlı etiket, 10 bin adet değişik ülkelere ait sahte kimlik, pasaport ve vize belgelerine ait hologramlar, 42.400 adet sahte egzoz pulu hologramı...